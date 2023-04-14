МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн б/с

Фото: Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рост мирового спроса на нефть в 2023 году составит 2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, аналитики агентства практически сохранили прогноз, данный в предыдущем месяце. При этом эксперты понизили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 73 тыс. б/с - до 99,91 млн б/с, а прогноз на 2023 год - на 79 тыс. б/с, до 101,94 млн б/с.

Эксперты агентства повысили оценку спроса на нефть в первом квартале 2023 года - на 100 тыс. б/с, до 100,4 млн б/с, во втором - понизили на 100 тыс. б/с, до 101,2 млн б/с, в третьем - повысили на 100 тыс. б/с, до - 103,1 млн б/с, а в четвертом - понизили на 500 тыс. б/с, 103 млн б/с.

МЭА подчеркивает усиливающийся контраст между странами ОЭСР и теми, которые не входят в организацию. В частности, в США и Европе на фоне вялого роста ВВП, а также повышения эффективности использования топлива в условиях мягкой зимы сократилось потребление нефтепродуктов, в то время как китайская экономика находится на подъеме после снятия карантинных ограничений и обеспечивают большую часть прироста спроса на нефть в первом квартале среди стран, не входящих в ОЭСР - 1,2 млн б/с в годовом исчислении.

"Это неравенство будет уменьшаться в течение года, поскольку немедленное восстановление Китая в значительной степени исчерпало себя, в то время как спрос в странах ОЭСР вернется к росту по мере восстановления ее экономики. Тем не менее ожидается, что на страны, не входящие в ОЭСР, особенно восточнее Суэцкого канала, будет приходиться почти 90% общего увеличения спроса в 2023 году", - сообщается в отчете.

Мировые коммерческие запасы нефти в феврале оставались стабильными после роста на 58 млн барр. в предыдущем месяце. Запасы в странах ОЭСР выросли на 9,6 млн барр., до 2,840 млрд барр., что на 7,5 млн баррелей меньше среднего показателя за пять лет.