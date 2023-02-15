МЭА видит риск сильного дефицита нефтепродуктов в конце 2023 года

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Опережающий предложение спрос на нефть со стороны НПЗ во второй половине 2023 года может привести к существенному дефициту нефтепродуктов, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценке МЭА, общая производительность НПЗ в 2023 году вырастет на 1,8 млн б/с, до 82,1 млн б/с. Это произойдет за счет ввода новых мощностей в странах Атлантического бассейна и Ближнего Востока.

Их запуск позволил бы покрыть мировой спрос на нефтепродукты в текущем году даже с учетом сокращения экспорта из России, однако агентство учитывает в своем прогнозе продолжающееся снижение поставок нефти со стороны ОПЕК+, что может привести к снижению производительности НПЗ и дефициту нефтепродуктов.

"Рост потребления запасов нефти в третьем и четвертом кварталах 2023 года может оказать понижающее давление на рентабельность и активность нефтепереработки, приведя к существенному дефициту нефтепродуктов, особенно в последнем квартале года", - подчеркивают в МЭА.