Экспортная пошлина на пшеницу из РФ снизилась на 10,4%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 17 мая снизилась до 4727,6 рублей с 5279,2 рублей за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы падения пошлины ускорились до 10,4% с 5,3% на предыдущей неделе. Ставка уменьшается шестую неделю подряд.

Пошлина на ячмень снизилась до 2117,8 рублей с 2676,2 рублей, на кукурузу - до 2264,3 рублей с 2523,9 рублей за тонну.

Ставки пошлин были рассчитаны исходя из индикативных цен: $277,9 за тонну на пшеницу ($279,7 неделей ранее), $215,9 - на ячмень ($219,6), $220,4 - на кукурузу ($216,9).

Новые ставки будут действовать по 23 мая включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.