Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 мая снижена на 5,3%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 мая составляет 5 тыс. 279,2 рубля против 5 тыс. 573,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы падения пошлины ускорились до 5,3% с 1,9% неделей ранее. Пошлина снижается пятую неделю подряд.

Пошлина на ячмень повысилась до 2 тыс. 676,2 рубля с 2 тыс. 195,4 рубля, на кукурузу - снизилась до 2 тыс. 523,9 рубля с 3 тыс. рублей за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $279,7 за тонну на пшеницу ($281,7 неделей ранее), $219,6 - на ячмень ($208,7), $216,9 - на кукурузу ($222,8).

Новые пошлины будут действовать по 16 мая включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно с учетом ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ опровергло сообщения о прорыве обороны армией Украины

Комитет Думы поддержал проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Комитет Думы поддержал проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Что произошло за день: четверг, 11 мая

Глава Запорожской области сообщил о покушении на председателя облсуда

Военная операция на Украине

Источник в Минобороны РФ опроверг сообщения о сбитой армией Украины ракете "Кинжал"

Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу Театра Европы

Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах

Число регионов РФ с запретом на полеты дронов за две недели выросло до 54

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ
Покушение на Захара Прилепина

Из тайника в Подмосковье изъяли мины в ходе следствия по делу о теракте против Прилепина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });