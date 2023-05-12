Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 мая снижена на 5,3%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 мая составляет 5 тыс. 279,2 рубля против 5 тыс. 573,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы падения пошлины ускорились до 5,3% с 1,9% неделей ранее. Пошлина снижается пятую неделю подряд.

Пошлина на ячмень повысилась до 2 тыс. 676,2 рубля с 2 тыс. 195,4 рубля, на кукурузу - снизилась до 2 тыс. 523,9 рубля с 3 тыс. рублей за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $279,7 за тонну на пшеницу ($281,7 неделей ранее), $219,6 - на ячмень ($208,7), $216,9 - на кукурузу ($222,8).

Новые пошлины будут действовать по 16 мая включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно с учетом ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.