Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 17 мая снизится на 10,4%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 17 мая составит 4 727,6 рубля против 5 279,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы падения пошлины ускорились до 10,4% с 5,3% неделей ранее. Пошлина снижается шестую неделю подряд.

Пошлина на ячмень уменьшится до 2 117,8 рубля с 2 676,2 рубля, на кукурузу - до 2264,3 рубля с 2 523,9 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $277,9 за тонну на пшеницу ($279,7 неделей ранее), $215,9 - на ячмень ($219,6), $220,4 - на кукурузу ($216,9).

Новые пошлины будут действовать по 23 мая включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.