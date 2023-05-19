Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы с 1 июня повысится до 17 тыс. руб.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы (так называемая цена отсечения) с 1 июня повысится до 17 тыс. рублей с нынешних 15 тыс. рублей, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума в Сочи в пятницу.

"Основной вопрос - это корректировка экспортной пошлины. С 1 июня, я думаю, что мы экспортную пошлину скорректируем таким образом, что цена отсечения, которая сейчас составляет 15 тыс. рублей за тонну, будет скорректирована до 17 тыс. рублей за тонну, что позволит оставить больший объем средств у сельхозпроизводителей", - сказал он.

"Соответственно, это должно также определенным образом сказаться на финансовом состоянии тех, кто производит зерновые", - добавил он.

Патрушев напомнил, что с учетом рекордного урожая прошлого года (157,7 млн тонн) в этом сельхозгоду очень серьезно вырос экспортный потенциал. К настоящему времени уже экспортировано 50 млн тонн зерна, по итогам сельхозгода (июль 2022 - июнь 2023 гг.) экспорт оценивается в 55-60 млн тонн.

Однако падение мировых цен привело к снижению цен на внутреннем рынке. К тому же выросла себестоимость производства зерна, что потребовало дополнительных мер господдержки.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу (цена отсечения) установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.