Продажи De Beers в четвертом цикле 2023 г. упали на 20% год к году из-за слабого спроса

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе четвертого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $480 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 11% ниже уровня предыдущего цикла продаж ($542 млн) и на 20% ниже уровня продаж алмазов в ходе четвертого цикла в прошлом году ($604 млн).

Четвертый цикл продаж в этом году прошел с 1 по 16 мая.

Реализация алмазов в четвертом цикле сократилась по сравнению с предыдущим циклом, поскольку отрасль вступила в сезонный период падения активности, отметил глава De Beers Эл Кук. "Спрос на алмазы также снизился под влиянием сохраняющейся макроэкономической неопределенности и более медленных, по сравнению с ожидаемыми, темпов восстановления потребительского спроса в Китае", - сказал он.

Ранее индийское издание Economic Times сообщило о том, что De Beers отложила аукционы в ходе пятого и шестого циклов продаж в этом году из-за снижения спроса со стороны индийских производителей бриллиантов. На аукционы De Beers приходится около 10% продаж алмазов горнодобывающей компании в стоимостном выражении. В них участвуют почти 1 тыс. зарегистрированных покупателей. 90% продукции реализуется в ходе регулярных циклов продаж с долгосрочными клиентами. По данным председателя индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха, цены на алмазное сырье упали на 10% из-за снижения спроса на мировых рынках.

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в санкционный SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.