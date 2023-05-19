Petra Diamonds снизила продажи в мае на 42%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Petra Diamonds, разрабатывающая месторождения в Южной Африке и Танзании, в ходе пятого в этом году тендера, состоявшегося в мае, снизила продажи алмазов на 42%, выручив $42,1 млн, сообщила компания.

При этом объем продаж сократился всего на 7% – было продано 468,8 тыс. карат месторождений Cullinan и Finsch против 505,4 тыс. карат на предыдущем тендере.

По сравнению с результатами тендера годичной давности ($86,1 млн) выручка сократилась на 51%, объем продаж - на 26%.

Cопоставимые цены на алмазы упали на 13% по сравнению с четвертым тендером. При этом падение цен на алмазы в категории менее 2 карат было двузначным, а цены на алмазы от 2 до 10,8 карат снизились на 3-5%. Также цены в мае были на 1,4% ниже по сравнению с третьим тендером, но выросли примерно на 8,9% по сравнению с тендером годичной давности. С начала года цены выросли на 3,1% по сравнению с пятью тендерами прошлого года.

Компания решила не продавать 75,9 тыс. карат алмазов ювелирного и околоювелирного качества во всех размерных диапазонах, так как предложенные цены были ниже собственных оценок. Сырье отложено в ожидании улучшения ценовой среды в мае и июне, уточнила Petra.

Низкий спрос объясняется накопившимися запасами в midstream и продолжительными остановками некоторых производителей после недавних праздников в Индии. С окончанием каникул ожидается улучшение спроса, и отложенное алмазное сырье будет выставлено на продажу в конце мая - июне 2023 г.