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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Ситибанк получил 7,6 млрд рублей квартальной чистой прибыли по РСБУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Ситибанк получил 7,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчетности кредитной организации.

Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Ситибанк в январе-марте восстановил резервы по кредитам на 0,9 млрд рублей, ценным бумагам - почти на 1,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход до резервов в I квартале 2023 года составил 7,2 млрд рублей, после резервов - 8,1 млрд рублей.

Российский Ситибанк является "дочкой" американской Citigroup. Группа в декабре 2022 года продала портфель потребительских кредитов с баланса российской "дочки" банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. На первое полугодие 2023 года намечена продажа портфеля кредитных карт.

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