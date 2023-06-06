Группа "Зетта Страхование" провела ребрендинг приобретенных у Allianz российских "дочек"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группа "Зетта Страхование" провела ребрендинг после получения контроля в российских компаниях Allianz. АО СК "Альянс" и ООО СК "Альянс Жизнь" переименованы в АО "Зетта Страхование" и ООО "Зетта Страхование жизни" соответственно, сообщила пресс-служба группы.

Allianz остается миноритарным акционером в объединенной группе с долей 49,9%.

Изменения прошли государственную регистрацию и были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также в уставы обществ. Ребрендинг стал очередным этапом реализации сделки по передаче контроля над российским бизнесом Allianz компании "Интерхолдинг", владеющей ООО "Зетта Страхование" (ранее СК "Цюрих").

"Для клиентов и партнеров бывших "дочек" Allianz будет обеспечена полная непрерывность бизнес-процессов, порядок взаимодействия с ними не меняется. Все действующие договоры и прочие документы сохраняют юридическую силу и не требуют переоформления. Другие реквизиты компаний, в том числе банковские, остаются прежними", - сообщила компания.

"Мы продолжаем процесс интеграции бизнеса трех компаний в рамках новой группы. Теперь все они работают под единым брендом и предоставляют комплексные услуги страхования корпоративным и розничным клиентам. Постепенно будем объединять наши ресурсы - клиентские базы, партнерские и агентские сети, другие каналы дистрибуции - и развивать кросс-продажи", - отметил руководитель группы "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов.

Группа "Зетта Страхование" закрыла сделку по покупке 50,1% российских компаний Allianz 18 мая 2023 года. Группа планирует увеличить общие сборы в три раза - до 29 млрд рублей, и войти в топ-10 крупнейших российских страховщиков по этому показателю в 2024 году.

Топ-менеджмент рассчитывает на увеличение сборов за счет перезапуска нового бизнеса бывших "дочек" Allianz, а также объединения клиентских баз и кросс-продаж.

"Зетта Страхование" в 2022 году, по данным Банка России, заняла 24-е место по этому показателю среди российских страховщиков, в 2021 году - 26-е место. Общий объем премий составил 9,6 млрд рублей, увеличившись на 8,5% по сравнению с 2021 годом.