Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Группа "Зетта Страхование" провела ребрендинг приобретенных у Allianz российских "дочек"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группа "Зетта Страхование" провела ребрендинг после получения контроля в российских компаниях Allianz. АО СК "Альянс" и ООО СК "Альянс Жизнь" переименованы в АО "Зетта Страхование" и ООО "Зетта Страхование жизни" соответственно, сообщила пресс-служба группы.

ЭкономикаAllianz получила убыток в 400 млн евро от продажи доли в российском бизнесеЧитать подробнее

Allianz остается миноритарным акционером в объединенной группе с долей 49,9%.

Изменения прошли государственную регистрацию и были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также в уставы обществ. Ребрендинг стал очередным этапом реализации сделки по передаче контроля над российским бизнесом Allianz компании "Интерхолдинг", владеющей ООО "Зетта Страхование" (ранее СК "Цюрих").

"Для клиентов и партнеров бывших "дочек" Allianz будет обеспечена полная непрерывность бизнес-процессов, порядок взаимодействия с ними не меняется. Все действующие договоры и прочие документы сохраняют юридическую силу и не требуют переоформления. Другие реквизиты компаний, в том числе банковские, остаются прежними", - сообщила компания.

"Мы продолжаем процесс интеграции бизнеса трех компаний в рамках новой группы. Теперь все они работают под единым брендом и предоставляют комплексные услуги страхования корпоративным и розничным клиентам. Постепенно будем объединять наши ресурсы - клиентские базы, партнерские и агентские сети, другие каналы дистрибуции - и развивать кросс-продажи", - отметил руководитель группы "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов.

Группа "Зетта Страхование" закрыла сделку по покупке 50,1% российских компаний Allianz 18 мая 2023 года. Группа планирует увеличить общие сборы в три раза - до 29 млрд рублей, и войти в топ-10 крупнейших российских страховщиков по этому показателю в 2024 году.

Топ-менеджмент рассчитывает на увеличение сборов за счет перезапуска нового бизнеса бывших "дочек" Allianz, а также объединения клиентских баз и кросс-продаж.

"Зетта Страхование" в 2022 году, по данным Банка России, заняла 24-е место по этому показателю среди российских страховщиков, в 2021 году - 26-е место. Общий объем премий составил 9,6 млрд рублей, увеличившись на 8,5% по сравнению с 2021 годом.

Allianz Цюрих Зетта Страхование Игорь Фатьянов Альянс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 1,7% до 2,1%

В РСТ не ждут последствий из-за запрета двум самолетам Southwind Airlines летать в Россию

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,1%, лидирует в откате "Газпром нефть"

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,1%, лидирует в откате "Газпром нефть"

ХКФ банк сменит название

ХКФ банк сменит название

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель

SEC обвинила криптовалютную биржу Binance и её основателя в 13 нарушениях

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });