Дубай в первом квартале почти восстановил допандемийный турпоток

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года Дубай года принял 4,67 млн иностранных туристов, это на 2% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, сообщает пресс-служба Департамента экономики и туризма эмирата.

"В первом квартале 2023 года количество иностранных туристов, которые провели в отелях Дубая не менее одной ночи, составило 4,67 миллиона человек. Этот показатель на 17% выше, чем в аналогичном периоде 2022 года, когда эмират посетили 3,97 миллиона человек и является лучшим результатом за первый квартал со времен пандемии", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили что это делает Дубай одним из наиболее быстро восстанавливающихся направлений международного туризма в мире.

"В первом квартале 2019 года Дубай посетили 4,75 миллиона человек. В первом квартале 2023 года число туристов достигло 98% от этого показателя, превысив прогноз Всемирной туристской организации ООН, согласно которому количество международных прибытий с целью туризма в этом году в странах Европы и Ближнего Востока должно составить от 80 до 95% допандемийного уровня", - говорится в сообщении.

Рост турпотока в первом квартале 2023 года обеспечили традиционные для Дубая рынки, большинство из которых показали значительный прирост.

"Четыре региона полностью восстановились и превзошли уровень первого квартала 2019 года - СНГ и Восточная Европа - на 48%, Ближний Восток и Северная Африка - на 32%, Северная и Южная Америка - на 9% и Австралазия - на 2%. Южная Азия и Западная Европа также близки к достижению результатов допандемийного уровня", - отмечают в департаменте.

Средняя загрузка отелей эмирата за этот период составила 83%, что почти соответствует уровню первого квартала 2019 года, хотя номерной фонд за четыре года вырос на 26%, до 148,9 тысячи номеров.

Турпоток из России в первом квартале года составил 358 тысяч человек. Это на 89% больше, чем годом ранее (190 тысяч), и на 53% больше, чем за тот же период 2019 года (234 тысячи).