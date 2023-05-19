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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

В Минэкономразвития спрогнозировали рост числа турпоездок из РФ в страны Ближнего Востока

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число поездок российских туристов в страны Ближнего Востока может вырасти в 1,5 раза в 2023 году и превысить 2 млн, сообщил в пятницу замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

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"Сегодня страны исламского мира и, в частности, Ближнего Востока являются одними из ключевых партнеров России в сфере туризма. При этом вопрос повышения востребованности российского направления для туристов из стран Ближнего Востока важно активно прорабатывать как на государственном уровне, так и со стороны турбизнеса", - сказал он в ходе выступления на круглом столе "Россия - Ближний восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта" в рамках деловой программы международного экономического форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

Вахруков подчеркнул, что для развития въездного туризма в Россию важно раскрывать потенциал новых направлений, таких, как Катар, Иордания, Саудовская Аравия и Иран.

Как отметил замминистра, с точки зрения въездного туризма Ближний Восток является одним из перспективных рынков для увеличения экспорта российских туристических услуг. По итогам прошлого года более 1,4 млн россиян посетили страны Ближнего Востока и более 66 тысяч граждан стран Ближнего Востока побывали в России.

Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметил, что для Москвы ближневосточный регион - один из самых емких и перспективных туристических рынков.

"Для многих иностранных туристов Москва является первым городом, с которого начинается их путешествие в нашу страну. Поэтому для нас важно изучать потребности ближневосточных туристов, помогать туристической отрасли создавать востребованные продукты и делать пребывание гостей в городе максимально комфортным. Инфраструктура города готова к приему гостей из исламских стран. Уже на сегодняшний день более 50 гостиниц в столице развивают стандарты халяль-услуг", - подчеркнул Евгений Козлов.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что взаимодействие с исламским миром, выстраивание экономических и туристических связей является очень актуальным для России.

"Сегодня на территории России вливаются большие инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. Безусловно, нам интересно, чтобы иностранные инвесторы, в том числе из Ближнего Востока, рассматривали Россию не только как место, куда можно приехать, чтобы познакомиться с культурой, историей и получить массу положительных впечатлений, но и как место, где можно вкладывать деньги", - сказал депутат.

В круглом столе приняли участие эксперты туриндустрии из России, стран СНГ и Ближнего Востока, которые обсудили наиболее востребованные среди россиян туристические направления стран Ближнего Востока и интересные направления российского туризма для гостей из стран Ближнего Востока.

Дмитрий Вахруков
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