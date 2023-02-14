Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Правительство Таиланда утвердило решение о введении туристического сбора с 1 июня

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Таиланда во вторник утвердило решение о том, что со всех въезжающих в страну иностранных туристов будет взиматься сбор в размере 150-300 бат - landing tax, сообщают местные СМИ.

"Кабинет министров Таиланда утвердил решение о взимании туристического сбора при въезде в страну. Сбор составит от 150 бат (около 330 рублей) с тех, кто прибывает через наземные границы, до 300 (650 рублей) - с тех, кто прибудет через аэропорты", - пишут издания.

Предварительная дата введения сбора - 1 июня 2023 года.

Его не будут платить въезжающие в Таиланд по дипломатическим паспортам и разрешениями на работу. Сбор не будет также взиматься с детей в возрасте до двух лет и транзитных пассажиров, проводящих в стране менее суток.

Правительство также поручило Бюро по иммиграции ввести правило, в соответствии с которым туристы смогут использовать квитанции об оплате туристических сборов в предыдущую поездку при подаче заявления на получение разрешения на повторный въезд.

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, выступая перед журналистами по итогам заседания правительства, пояснил, что сбор будет использоваться для развития внутреннего туризма и страхования на время пребывания туристов в Таиланде.

Власти Таиланда не впервые заявляют о планах введения сбора с иностранных туристов. В январе 2022 года они сообщили о намерении ввести сбор с апреля того же года. Его размер также должен был составить 300 бат. Затем введение сбора было перенесено на 1 января 2023 года, но снова было отложено, так как против выступили представители туристического бизнеса, опасающиеся, что его введение замедлит восстановление иностранного турпотока после пандемии коронавируса.

Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Землетрясение в Турции и Сирии

В Турции из-под завалов спасли более 8 тыс. человек

В Турции из-под завалов спасли более 8 тыс. человек

Британцы увеличат расходы на подарки домашним животным ко Дню святого Валентина

Британцы увеличат расходы на подарки домашним животным ко Дню святого Валентина

Израиль начал экспорт нефти, отгрузив первую партию с шельфового месторождения Кариш

Израиль начал экспорт нефти, отгрузив первую партию с шельфового месторождения Кариш
Военная операция на Украине

Германия договорилась о производстве боеприпасов для ЗСУ Gepard

Группировка МЧС РФ завершает работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии

Группировка МЧС РФ завершает работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии

"Прогресс МС-21" осмотрят с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента

"Прогресс МС-21" осмотрят с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента

Соратники экс-президента Киргизии Атамбаева сообщили о его освобождении из колонии

Байден вскоре назначит Лейл Брейнард своим главным экономическим советником

Байден вскоре назначит Лейл Брейнард своим главным экономическим советником

Пшеница подорожала до максимума с ноября на опасениях эскалации на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });