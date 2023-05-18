Walmart увеличила выручку в I финквартале на 8%, улучшила прогноз прибыли на год

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 8%, но ее чистая прибыль уменьшилась на 19%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составила $152,3 млрд по сравнению с $141,6 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $148,94 млрд.

Чистая прибыль компании уменьшилась до $1,67 млрд с $2,05 млрд за первый квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,62 с $0,74.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,47 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $1,32 на акцию.

Продажи Walmart в США в первом финквартале увеличились на 7,2%, до $103,9 млрд, за рубежом - на 12%, до $26,6 млрд. Продажи американской сети мелкооптовой торговли Sam's Club повысились на 4,5%, до $20,5 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США выросли на 7,4% (прогноз - плюс 5,2%). Количество покупок повысилось на 2,9%, средняя сумма чека - на 4,4%. Сопоставимые продажи Sam's Club выросли на 7% (прогноз - плюс 6,1%).

Согласно прогнозу ритейлера, во втором финквартале его скорректированная прибыль составит $1,63-1,68 на акцию. Эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $1,71 на акцию.

Walmart повысила прогноз прибыли без учета разовых факторов на весь текущий фингод до $6,1-6,2 на акцию с $5,9-6,05 на акцию.

В минувшем квартале компания выкупила 4,8 млн собственных акций, вернув акционерам $700 млн.

Бумаги Walmart прибавляют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 5,5%.

Walmart управляет более 10,5 тыс. магазинов в 20 странах мира, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,1 млн человек.