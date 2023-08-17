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CEO Walmart International Джудит Маккенна уйдет в отставку

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор (CEO) Walmart International, международного подразделения американского ритейлера Walmart Inc., Джудит Маккенна уходит в отставку после 27 лет работы в розничной сети, говорится в пресс-релизе компании.

11 сентября пост CEO займет Кэтрин Маклей, которая сейчас руководит бизнесом Sam's Club, мелкооптовой сетью Walmart в США.

Маккенна останется в компании до 31 января, чтобы оказать содействие Walmart International в процессе смены руководства. Ранее она рассматривалась в качестве потенциального преемника нынешнего главы Walmart Дуга Макмиллона, отмечает The Wall Street Journal.

Walmart США Walmart International Джудит Маккенна Кэтрин Маклей
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