CEO Walmart International Джудит Маккенна уйдет в отставку

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор (CEO) Walmart International, международного подразделения американского ритейлера Walmart Inc., Джудит Маккенна уходит в отставку после 27 лет работы в розничной сети, говорится в пресс-релизе компании.

11 сентября пост CEO займет Кэтрин Маклей, которая сейчас руководит бизнесом Sam's Club, мелкооптовой сетью Walmart в США.

Маккенна останется в компании до 31 января, чтобы оказать содействие Walmart International в процессе смены руководства. Ранее она рассматривалась в качестве потенциального преемника нынешнего главы Walmart Дуга Макмиллона, отмечает The Wall Street Journal.