ЦБ РФ не видит рисков в текущем превышении дефицита бюджета над годовым планом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Динамика исполнения федерального бюджета, дефицит которого за четыре месяца перекрыл прогноз на весь 2023 год, не внушает опасений Банку России, поскольку текущее отклонение расходов от графика не говорит о том, что они окажутся выше по итогам года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей, причем за последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. В текущем месяце, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет", дефицит в "онлайн-режиме" (он может давать не полностью объективную картину исполнения из-за особенностей графика осуществления расходов и поступления доходов) продолжает расти. Так, на 11 мая он составлял 3,9 трлн рублей, на 16 мая - 4 трлн руб. В целом же на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб.

"По поводу бюджетной статистики короткий ответ - нет, не пугает. Речь идет о перераспределении расходов внутри года. Если вы посмотрите, то накопленное отклонение расходов от такой устойчивой ежемесячной нормы для соответствующих месяцев по-прежнему заметно меньше в процентах от бюджетной росписи, чем тот традиционный навес расходов, который реализуется в ноябре-декабре каждого года", - сказал Заботкин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос об опасениях ЦБ из-за показателя дефицита федерального бюджета.

"Соответственно, в той мере, в которой перераспределение расходов из ноября-декабря в первые месяцы этого года укладывается в предыдущую сезонность, которая была сильно сдвинута в конец года, оснований для того, чтобы ставить под сомнение расходные параметры бюджета, не возникает", - продолжил он.

Ненефтегазовые доходы сейчас складываются выше плана, а нефтегазовые - компенсируются бюджетным правилом, поэтому сомнений в бюджетной устойчивости в 2023 году быть не должно, резюмировал Заботкин.

Проблемы с нефтегазовыми доходами федерального бюджета сохраняются, их поступление отстает от плановых назначений, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. При этом ненефтегазовые, по его словам, могут немного превысить план по итогам года. Из-за разницы в динамике исполнения доходов и расходов бюджета сохраняется дисбаланс, но со временем он должен нивелироваться, добавил Силуанов.

Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,782 трлн рублей, что на 22% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года, при этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 5% - до 5,5 трлн рублей, нефтегазовые продолжили сокращаться - на 52%, до 2,282 трлн рублей. При этом Минфин отмечал, что "месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)".

Расходы в январе-апреле сложились на уровне 11,206 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов замедлилась с марта (+3,9% г/г, месяцем ранее она была +4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. Исходя из цифр за январь-март, в апреле расходы составили 3,129 трлн рублей (в марте были на уровне 2,333 трлн рублей).

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.