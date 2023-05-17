Силуанов отметил отставание от плана поступления в бюджет нефтегазовых доходов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с нефтегазовыми доходами федерального бюджета сохраняются, их поступление отстает от плановых назначений, ненефтегазовые же могут немного превысить план по итогам года, сообщил на совещании у президента министр финансов Антон Силуанов.

"Доходы, не связанные с нефтегазовыми, растут в плановом порядке. Мы ожидаем, что может быть даже небольшой плюс по ненефтегазовым доходам по итогам года. Но проблемы - с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом дисконтов отстают от плана", - сказал он.

Также министр отметил, что из-за разницы в динамике исполнения доходов и расходов бюджета сохраняется дисбаланс.

"Мы видим, что на сегодня мы выполнили примерно 30% плана от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39%, поэтому у нас пока есть временный дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета", - сказал он.

Федеральный бюджет в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн рублей с 2,4 трлн рублей по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей Таким образом, по итогам четырех месяцев он опережает прогноз на весь год.

Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,782 трлн рублей, что на 22% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года, при этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 5% - до 5,5 трлн рублей, нефтегазовые продолжили сокращаться - на 52%, до 2,282 трлн рублей. При этом Минфин отмечал, что "месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)".

Расходы в январе-апреле сложились на уровне 11,206 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов замедлилась с марта (+3,9% г/г, месяцем ранее она была +4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. Исходя из цифр за январь-март, в апреле расходы составили 3,129 трлн рублей (в марте были на уровне 2,333 трлн рублей).

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 130,3 млрд рублей, расходы - 29 055,6 млрд рублей, дефицит - 2 925,3 млрд рублей.