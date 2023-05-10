Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн рублей

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн рублей с 2,4 трлн рублей по итогам первого квартала.

В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей. Таким образом, по итогам четырех месяцев дефицит федерального бюджета опережает прогноз на весь год.

Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,782 трлн рублей, что на 22% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года – это связано с сокращением нефтегазовых доходов. Доходы за январь-март оценивались Минфином в 5,677 трлн рублей, исходя из этого в апреле они составили 2,1 трлн рублей (в сообщении ведомства цифры отдельно за месяц не приводятся).

При этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 5% – до 5,5 трлн рублей (в январе-марте было снижение на 4%). Минфин объясняет это нормализацией динамики поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) после сокращения в январе, которая, по его оценке, "вышла в устойчиво положительную область - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)". Так, поступление НДС составило 3,439 трлн рублей, на 11% больше прошлогодних показателей (3,098 трлн рублей), налога на прибыль - 561 млрд рублей (снижение на 19,4% с 695 млрд рублей в январе-апреле 2022 года).

Нефтегазовые доходы в январе-апреле продолжили сокращаться – на 52%, до 2,282 трлн рублей. Минфин связывает это с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом Минфин отмечает, что "месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)".

Расходы в январе-апреле сложились на уровне 11,206 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов замедлилась с марта (+3,9% г/г, месяцем ранее она была +4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

Исходя из цифр за январь-март, в апреле расходы составили 3,129 трлн рублей (в марте былт на уровне 2,333 трлн рублей).

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.