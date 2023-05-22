Минфин уточнил оценку дефицита бюджета РФ в I квартале до 2,1 трлн с 2,4 трлн рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ, по уточненным данным, в январе-марте был исполнен с дефицитом в размере 2,086 трлн рублей, что на 314 млрд рублей меньше предварительной оценки в 2,4 трлн рублей.

Как следует из данных Минфина, была уточнена сумма расходов в первом квартале. Если предварительно они оценивались в 8,077 трлн рублей, то теперь - в 7,765 трлн рублей.

Оценка доходов изменилась несущественно - с 5,677 трлн рублей до 5,679 трлн рублей.

Эти данные, отмечает Минфин, учитывают, что платежи в рамках механизма единого налогового счета были распределены на коды бюджетной классификации доходов федерального бюджета до конца месяца.

По предварительной оценке, за январь-апрель дефицит бюджета составил 3,4 трлн рублей (годовой план - 2,9 трлн рублей). С учетом уточнения первого квартала в апреле он составил 1,314 трлн рублей.

Также были уточнены данные по исполнению бюджета в январе-феврале. Исходя из них, дефицит был меньше первоначально раскрытой оценки на 202 млрд рублей и составил 2,379 трлн рублей по сравнению с 2,581 трлн рублей, озвученных в марте. Из этого следует, что в марте наблюдался профицит бюджета в размере 293 млрд рублей.

Доходы за первые два месяца, по обновленным данным, составили 3,164 трлн рублей (были 3,163 трлн рублей), расходы - 5,543 трлн рублей (первая оценка - 5,744 трлн рублей).

Поменялась и оценка январского исполнения: дефицит 1,649 трлн рублей вместо 1,776 трлн рублей, доходы составили 1,357 трлн рублей (1,356 трлн рублей), расходы - 3,006 трлн рублей (3,117 трлн рублей).

По данным сайта "Электронный бюджет", на 18 мая расходы бюджета составили 12,072 трлн рублей, доходы - 7,962 трлн рублей (учет поступления доходов за месяц по механизму ЕНС происходит после 25-го числа), дефицит - 4,11 трлн рублей.

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы - 29 трлн 55,6 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 925,3 млрд рублей.