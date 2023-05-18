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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Цены на нефть снизились после уверенного роста накануне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в четверг составляет $76,73 за баррель, что на $0,23 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $2,05 (2,7%), до $76,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,23 (0,32%), до $72,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $1,97 (2,8%), до $72,83 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.

"Я уверен, что у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

"Надежды инвесторов на то, что проблема лимита госдолга США будет в скором времени решена, увеличиваются, - отмечает аналитик StoneX Фавад Разакзада. - Заявление Байдена повлекло за собой рост аппетита к риску на мировых рынках, в том числе на нефтяном".

Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.

Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.

Товарные резервы бензина снизились на 1,38 млн баррелей, дистиллятов – выросли на 80 тыс. баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.

нефть Brent
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