Основатель "Яндекса" Волож попрощался с сотрудниками и поддержал его реструктуризацию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Основатель "Яндекса" Аркадий Волож, ранее покинувший все посты в компании на фоне введенных против него санкций, попрощался с сотрудниками во внутренней сети.

"Пришла пора и мне написать прощальный пост в этушку (внутренняя система блогов "Яндекса" - ИФ). Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании", - говорится в обращении Воложа.

Основатель "Яндекса" поддержал анонсированную недавно корпоративную реструктуризацию группы.

"Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании - в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга Яндекса", - написал Волож.

"В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год - хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами. Яндекс - это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе - с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", - говорится в общении Воложа.