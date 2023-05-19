Совет директоров Segezha рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Segezha Group (подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение об отказе от выплаты дивидендов по итогам 2022 года, сообщила группа.

При этом Segezha не исключает выплаты промежуточных дивидендов по итогам III квартала 2023 года при благоприятной конъюнктуре.

"В период экономической турбулентности и необходимости адаптации к новой бизнес-реальности нам важно сохранять финансовую устойчивость и стабильность. Одновременно наш фундаментальный подход к обслуживанию долговых обязательств остается предельно консервативным. В приоритете - поэтапное снижение текущего соотношения чистого долга к OIBDA. При этом в случае положительной динамики деловой конъюнктуры мы готовы рассматривать вопрос выплаты промежуточных дивидендов по итогам 3 квартала 2023 года", - заявил через пресс-службу президент Segezha Михаил Шамолин.

Действующая дивидендная политика Segezha предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, а с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF.

Компания завершила 2022 год падением чистой прибыли по МСФО на 60%, до 6,1 млрд рублей, сокращением OIBDA на 16%, до 24,7 млрд рублей. По состоянию на конец 2022 года общий долг Segezha составил 123,8 млрд рублей, чистый долг - 101 млрд руб., при этом на фоне снижения OIBDA соотношение чистого долга к LTМ OIBDA составило 4,1х против 3,5х на 30 сентября 2022 года.

В компании напомнили, что в 2021 году совокупный размер дивидендов значительно превысил предусмотренный дивполитикой объем: за 9 месяцев компания выплатила 6,59 млрд рублей (0,42 рубля на акцию), затем дополнительно за весь год - 10,041 млрд рублей (0,64 рубля на акцию). В 2022 году Segezha промежуточные дивиденды не объявляла.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.