Квартальный чистый убыток Segezha по МСФО составил 3,7 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года чистый убыток по МСФО подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group упал в 2 раза в годовом измерении - до 3,76 млрд рублей с 7,77 млрд рублей, сообщила Segezha.

Показатель OIBDA за отчетный период уменьшился в 10,7 раза - до 1,1 млрд рублей.

Выручка компании по МСФО по сравнению с январем-мартом 2022 года сократилась на 42% - до 18,7 млрд рублей с 32,08 млрд рублей.

Для сравнения показателей данные по выручке за предыдущие периоды были скорректированы с учетом продажи в феврале 2023 года европейских конвертинговых заводов Segezha Packaging (выручка за I квартал 2022 года скорректирована до 32 млрд рублей с 35,6 млрд рублей, выручка за IV квартал 2022 года - до 17 млрд рублей с 19,4 млрд рублей), отмечается в пресс-релизе Segezha с указанием на требование отчетности по МСФО.

Рентабельность по OIBDA при этом составила 6% против 37% годом ранее,

По сравнению с IV кварталом 2022 года Segezha несколько улучшила финансовые результаты, показав рост выручки на 10%, OIBDA - на 9%, снижение чистого убытка на 14%.

Размер выручки и OIBDA компании по итогам I квартала оказался чуть ниже ожиданий аналитиков, которые, согласно собранному " Интерфаксу" консенсусу, прогнозировали выручку Segezha на уровне 20,8 млрд рублей, OIBDA - 1,4 млрд рублей, рентабельность 6,8%, чистый убыток 3,5 млрд рублей.

Цены в районе дна, компания ждет роста

Снижение выручки в I квартале относительно прошлогоднего результата в Segezha объясняют "структурной трансформацией рынков сбыта, снижением цен на продукцию, а также укреплением курса рубля: плюс 15% доллар США, плюс 22% юань".

Доля экспортной выручки холдинга в I квартале составила 63%, что на 3 процентных пункта больше, чем в IV квартале.

Падение OIBDA компания связывает, помимо изменения рынков сбыта и укрепления рубля, с эффектом высокой базы I квартала 2022 года, падением цен на продукцию и существенным ростом логистических и прочих издержек.

Согласно данным компании, в I квартале 2023 года средние цены на мешочную бумагу упали на 14% относительно предыдущего квартала, до 658 евро/т, на березовую фанеру - на 11%, до 440 евро/куб. м, на клееные деревянные конструкции - на 43%, до 211 евро/куб. м. Подорожали только пиломатериалы: средняя цена на них в январе-марте составляла 174 евро/куб. м, что на 14% выше, чем в IV квартале.

Сейчас цены на основные виды продукции Segezha "фактически находятся на дне", заявил журналистам на телефонной конференции президент холдинга Михаил Шамолин. В дальнейшем компания ожидает постепенного восстановления цен до докризисного уровня. Также позитивных изменений менеджмент ждет и в отношении логистики, рост стоимости которой продолжает оказывать давление на показатели компании. "В апреле ситуация была лучше, чем в марте, в мае ситуация лучше, чем в апреле, в июне на основании подтвержденных заказов также у нас больше, чем объем мая. Поэтому определенное улучшение есть. Нельзя сказать, что все проблемы решены, дефицит контейнеров по-прежнему сохраняется, и для РЖД контейнеры сейчас менее приоритетный груз, чем уголь и нефтепродукты. И это проблема не только лесной отрасли, это проблема всех грузоотправителей, которые используют контейнеры", - прокомментировал глава Segezha ситуацию с логистикой.

Уровень долга достиг 7,9

Свободный денежный поток по итогам I квартала продолжал оставаться в отрицательной зоне и составил минус 7,75 млрд рублей против минус 20,7 млрд рублей в I квартале 2022 года и минус 2 млрд рублей в IV квартале 2022 года.

Общий долг Segezha на 31 марта 2023 года составил 123,2 млрд руб. (-1% по сравнению с 31 декабря 2022 года), из них 92% пришлись на долги в рублях. Чистый долг вырос относительно начала года на 9% и достиг 110,5 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA составило 7,9х "в связи с сокращением расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев" (на конец 2022 года соотношение равнялось 4,1х).

"Рост соотношения происходит не потому что долг растет, а потому что OIBDA снижается. Здесь мы банками на связи, обсуждаем, куда компания пойдет дальше", - прокомментировал динамику показателя CFO Segezha Владимир Травков, отметив, что "какой-то проблемы сейчас, что пробили какие-то ковенанты, и банки сейчас требуют возврата, нет".

На капзатраты и M&A Segezha в I квартале 2023 года направила 1,7 млрд рублей, из которых 0,4 млрд рублей пошли на инвестиции в модернизацию Сокольского ЦБК, а 0,5 млрд рублей - на реализацию опциона по выкупу долей банков в проекте "Сегежа Запад" (в числе партнеров ранее назывались ВТБ и Сбербанк. Как пояснил менеджмент, банки по согласованию с компанией воспользовались опционом на продажу своей доли в вынужденно приостановленном из-за санкционных ограничений проекте.

Показатели по сегментам

Выручка Segezha в сегменте "Бумага и упаковка" составила 7,6 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в I квартале прошлого года. OIBDA дивизиона составила 2,2 млрд рублей (снижение на 18,5%), маржинальность по OIBDA - 25%. Объем производства мешочной бумаги сократился на 17% г/г, до 74 тысяч т, объем продаж - на 7%, до 84 тысяч т. Выпуск бумажной упаковки составил 194 млн штук (сокращение в 2 раза), продажи - 180 млн штук (также снижение вдвое). "На мировом рынке мешочной бумаги спрос был низким в связи со слабой строительной активностью, а также высокими складскими остатками", - отмечается в пресс-релизе Segezha.

В сегменте "Лесные ресурсы и деревообработка" выручка упала на 51% г/г, до 8,5 млрд рублей. Показатель OIBDA составил всего 88 млн рублей против 7,2 млрд рублей в I квартале 2022 года, маржинальность по OIBDA - 1% (годом ранее - 40%). По мнению менеджмента, динамика показателей этого сегмента будет улучшаться по мере восстановления спроса и цен на пиломатериалы в Китае, а также постепенного удешевления логистики. Производство пиломатериалов в I квартале сократилось на 29%, до 419 тысяч куб. м, продажи снизились на 30%, до 402 тысяч куб. м.

Доходы сегмента "Фанера и плиты" за I квартал 2023 года снизился год к году на 62% и составили 1,7 млрд рублей, OIBDA составила 0,2 млрд рублей (снижение в 9,5 раза), маржинальность по OIBDA - 12% (годом ранее 46%). Производство фанеры составило 45 тысячи куб. м (снижение на 20% относительно I квартала 2022 года), продажи - 40 тысяч куб. м. (минус 29%). При этом относительно предыдущего квартала наблюдался умеренный рост рынка березовый фанеры на фоне увеличения спроса в ряде регионов (в частности, поставки в США из России выросли на 26%, в Южную Корею - на 71%, в Израиль - на 23%, в Турцию - на 7%), "на данных рынках наблюдается восходящий ценовой тренд", отмечают в компании.

Выручка сегмента "Домостроение" за I квартал составила 0,9 млрд рублей, сократившись на 50% г/г, OIBDA - 0,1 млрд рублей (годом ранее - 2 млрд рублей), маржинальность по OIBDA - 15% (в I квартале 2022 года - 36%). "На фоне IV квартала 2022 года можно говорить о начале умеренного восстановления рынка в преддверии начала строительного сезона. Одним из драйверов рынка выступили доступные ипотечные кредиты и государственные меры поддержки. Ограничивающими спрос факторами остаются негативные ожидания, которые не позволяют потребителям входить в долгосрочные инвестиционные проекты, и инфляция, которая осложняет прогнозирование затрат на строительство", поясняют в компании.

Segezha Group - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.