Акции "Сегежа Групп" подорожали на 5% на старте торгов после публикации отчета

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Сегежа Групп" подорожали на 5% на старте торгов в пятницу на "Мосбирже" после выхода отчета за первое полугодие и заявлений менеджмента о сохранении дивидендной политики.

За первую минуту торгов они подорожали на 5,1%, до 8,022 рубля за бумагу - до максимума с середины июля.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") по итогам первого полугодия 2022 года увеличил показатель OIBDA по МСФО на 34% в годовом измерении, до 17,7 млрд рублей, за счет роста выручки и контроля над затратами, говорится в отчете компании.

Выручка Segezha в январе-июне 2022 года выросла на 48% год к году и составила 63,3 млрд рублей "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, а также эффекта от консолидации активов". Чистая прибыль Segezha увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12 млрд руб., "на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов".

Менеджмент Segezha Group ожидает, что финансовые результаты компании по итогам 2022 года, с высокой долей вероятности, будут не хуже, чем в 2021 году, рассчитывает на постепенное ослабление курса рубля к концу III квартала - началу IV квартала и пока сохраняет планы по выплате дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой, сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.