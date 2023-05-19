Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Глава совета директоров Tesco Джон Аллан покинет свой пост 16 июня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc Джон Аллан покинет свой пост, говорится в пресс-релизе компании.

Аллан возглавлял совет директоров компании 8 лет. Он уйдет с этого поста 16 июня, когда Tesco проводит годовое собрание акционеров. Ему уже ищут преемника.

Ранее в мае Guardian сообщил, что четыре женщины обвиняют Аллана в неподобающем поведении. В одном случае речь шла о периоде его работы в Tesco, а в трех других - о времени его работы в Конфедерации британской промышленности (CBI), президентом которой он был в 2018-2020 годах.

Как сообщили в пресс-службе Tesco, Аллан отверг три обвинения и принес извинения в четвертом случае.

С начала 2023 года капитализация Tesco выросла на 19%.

Tesco Джон Аллан Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%

Новость о возможной покупке контроля в "Яндексе" вызвала рост котировок компании на 12%

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });