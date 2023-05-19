Глава совета директоров Tesco Джон Аллан покинет свой пост 16 июня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc Джон Аллан покинет свой пост, говорится в пресс-релизе компании.

Аллан возглавлял совет директоров компании 8 лет. Он уйдет с этого поста 16 июня, когда Tesco проводит годовое собрание акционеров. Ему уже ищут преемника.

Ранее в мае Guardian сообщил, что четыре женщины обвиняют Аллана в неподобающем поведении. В одном случае речь шла о периоде его работы в Tesco, а в трех других - о времени его работы в Конфедерации британской промышленности (CBI), президентом которой он был в 2018-2020 годах.

Как сообщили в пресс-службе Tesco, Аллан отверг три обвинения и принес извинения в четвертом случае.

С начала 2023 года капитализация Tesco выросла на 19%.