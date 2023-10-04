Tesco увеличил полугодовую доналоговую прибыль втрое

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший британский ритейлер Tesco Plc в первом полугодии 2024 финансового года (завершилось 26 августа) увеличил доналоговую прибыль более чем втрое, а также улучшил прогноз на весь год.

Доналоговая прибыль компании за отчетный период составила 1,217 млрд фунтов стерлингов ($1,47 млрд) против 396 млн фунтов за сопоставимый период годом ранее.

Выручка с учетом продаж топлива выросла на 5% - до 34,149 млрд фунтов по сравнению с 32,519 млрд фунтов в прошлом году. Без учета топлива продажи Tesco увеличились на 8,9% - 30,749 млрд фунтов.

Скорректированная операционная прибыль, которую компания считает более показательной, повысилась до 1,482 млрд фунтов с 1,3 млрд фунтов.

По итогам всего 2024 фингода, который закончится 25 февраля, Tesco планирует зафиксировать данный показатель в диапазоне 2,6-2,7 млрд фунтов. Ранее компания прогнозировала, что прибыль останется примерно на прошлогоднем уровне (2,49 млрд фунтов).

Оценка свободного денежного потока повышена до 1,8-2 млрд фунтов с ожидавшихся ранее 1,4-1,8 млрд фунтов.

Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 3,85 пенса на акцию, как и годом ранее.

С начала 2023 года капитализация Tesco увеличилась на 18,7% (до 18,5 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 - менее чем на 0,1%.