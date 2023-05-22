В ЦБ назвали нормальными колебания курса рубля при изменении внешних условий

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Курс рубля является механизмом подстройки российской экономики к изменению внешних условий, при их резкой трансформации курс будет колебаться, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

"При сильных изменениях внешних условий курс неизбежно должен тоже сильно изменяться просто в силу того, что курс - этот тот предохранительный клапан, через который экономика подстраивается к изменению внешних условий", - сказал он на общественных консультациях по обзору денежно-кредитной политики.

Он напомнил, что в 2022 году были сложности с импортом и логистикой. "Крепкий курс на самом деле позволил импортерам компенсировать те кратно возросшие издержки по оплате доставки товаров из остального мира в Россию", - отметил зампред ЦБ.

Сейчас импорт восстанавливается, "и курс вернулся примерно туда, где он был в начале прошлого года", подчеркнул Заботкин.

Предсказуемость курса на среднесрочном и долгосрочном горизонте позволит обеспечить ценовая стабильность и прогнозируемая инфляция, добавил он.