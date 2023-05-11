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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

В ЦБ связали текущее укрепление рубля с улучшением динамики экспортной выручки

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Наблюдающееся укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки, нижняя точка которой, видимо, пройдена, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сказал это журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале апреля: то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта, как бы, эта нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, пройдена, и мы имеем обратное движение курса", - сообщил Заботкин.

Произошедшее в марте-апреле ослабление рубля учтено в новом прогнозе ЦБ по инфляции на 2023 год.

"То движение курса, которое уже произошло, оно внесет проинфляционный вклад в инфляцию этого года. Это влияние учтено в прогнозе. Прогноз (по инфляции на 2023 год - ИФ) 4,5-6,5%, который опубликован по итогам последнего заседания совета директоров (28 апреля - ИФ), учитывает то ослабление курса, которое уже произошло", - заявил зампред ЦБ.

Алексей Заботкин Банк России
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