Заявление Банка России: Калибровка жесткости

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Пятый раз подряд так начинаются сообщения об итогах заседания по денежно-кредитной политике, и все пять раз в эту фразу можно было смело добавлять – "в полном соответствии с ожиданиями рынка".

Апрельское заседание не сулило сюрпризов не только по части самого решения ЦБ, но и относительно риторики регулятора. Еще в феврале, после нескольких подряд заявлений без направленного сигнала о будущей направленности ДКП, к стандартной формальной фразе добавилась "ястребиная": "при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Перед мартовским заседанием, на фоне публикации данных о снижении инфляционных ожиданий населения, некоторые эксперты допускали более мягкий сигнал в заявлении ЦБ, однако регулятор предпочел оставить сигнал неизменным.

Перед апрельским заседанием аналитики не ожидали изменений в риторике: для существенного ужесточения не видно достаточно оснований, а смягчение и вовсе породило бы сомнения в последовательности ЦБ. В итоге Банку России пришлось решать непростую задачу - откалибровать сигнал, сохраняя его базовое содержание. Для этого потребовалось проявить определенную изобретательность и по-новому обрамить центральную часть сигнала. Причем осторожное повышение градуса жесткости в настрое релиза нужно было произвести одновременно с небольшим, но все же снижением прогноза по инфляции на текущий год.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ. В основе - все те же "ближайшие заседания" и все та же "оценка целесообразности повышения", но рост инфляционного давления из разряда допущений переведен в факты, а соблазну объявить инфляцию побежденной с учетом просевшего годового показателя ЦБ противопоставляет напоминание о долгосрочных задачах таргетирования.

"На столе" у Центробанка перед майскими праздниками был и вариант повышения ставки, рассказала на брифинге по итогам совета глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор выбрал продление паузы, но ее повышение в перспективе по-прежнему считает более вероятным вариантом, чем снижение, заявила она.

Лучше прежнего

Банк России понизил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 4,5-6,5% с 5-7%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин объяснил это снижение тем, что ситуация с импортом развивается лучше предыдущих ожиданий.

"Я хочу подчеркнуть, что снижение прогноза на 0,5 процентного пункта во многом связано и отражает более успешную подстройку экономики, ее адаптацию, в первую очередь в части доступности импорта. Проинфляционное влияние ограничений со стороны предложения, которые были связаны с санкционными действиями прошлогодними, разрешаются более успешно, чем мы предполагали. Соответственно в этом году та инфляция, которая будет связана с этим, будет меньше", - сообщил он на пресс-конференции.

На инфляцию оказывает влияние ослабления курса рубля, но пока оно нивелируется действием ряда дезинфляционных факторов, заявила Набиуллина.

"Ослабление рубля, тем не менее, уже оказывает эффект на инфляцию. Просто действуют и другие дезинфляционные факторы. Действительно мы считаем, что оно будет более растянутым во времени. Сейчас оно сдерживается тем фактором, о котором я сказала, что многие компании делали запасы раньше, делали больше и делали по более крепкому курсу. Но, тем не менее, ослабление курса, которое произошло в начала года, если даже курс останется на нынешних уровнях, этот фактор сам по себе будет проинфляционным", - подчеркнула председатель ЦБ.

"Почему мы при этом снизили прогноз по инфляции на этот год? Потому что, во-первых, есть факт уже четырех практически месяцев, а, во-вторых, мы оцениваем, что разовые дезинфляционные факторы более продолжительное время будут действовать, в том числе связанные с запасами урожая прошлого года, достаточно большого, и ожидается в этом году неплохой урожай, тоже может играть как дезинфляционный фактор", - добавила Набиуллина.

ЦБ словно бы заочно полемизирует с помощником президента Максимом Орешкиным, который недавно заявил: в этом году важно добиться того, чтобы инфляция вписалась в прогнозный диапазон в 5-7%, негативным будет отклонение не только вверх, но и вниз. "Ниже будет означать, что мы как экономика недозаработали, могли сделать больше, но не сделали", - говорил Орешкин за неделю до совета директоров ЦБ и обновления его макропрогноза.

"Напомню: прежний прогноз был 5-7%. Да, мы допускали возможность более долгого отклонения инфляции от цели, чем обычно, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики. Но 5-7% не было нашей безусловной целью на этот год", - сказала Набиуллина.

В целом ЦБ прогнозирует постепенное нарастание инфляционного давления до конца 2023 года. К цели в 4% инфляция, по прогнозу регулятора, вернется в 2024 году.

Факт понижения Банком России прогноза по инфляции на 2023 год "сам по себе не является основанием для снижения ставки", подчеркнула глава ЦБ. Она напомнила, что денежно-кредитная политика действует на инфляцию и экономику с лагами во времени.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

ЦБ в пятницу также уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7,3-8,2% с 7-9% в феврале (до конца года средняя ставка ожидается на уровне 7,1-8,6%). Прогноз на 2024 год регулятор сохранил на уровне 6,5-7,5%, на 2025 год - на уровне 5-6%.

"Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ. По ее словам, регулятор по-прежнему отмечает преобладание проинфляционных рисков.

Прогноз динамики ВВП РФ на 2023 год Банк России также улучшил, теперь он ожидает рост в интервале от 0,5% до 2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии прогноза. Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год ЦБ сохранил в интервале 0,5-2,5%, на 2025 год сохранил в интервале 1,5-2,5%. Регулятор ожидает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года.

Пауза продлится?

"Отсутствие изменений по ставке и риторике - логичное решение, ЦБ продолжает следить за рисками, ключевыми из которых остаются - рынок труда, бюджетный дефицит и внешний фон/геополитика", - говорится в комментарии директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого. Прогноз эксперта предполагает стабильность/небольшое снижение ставки к концу года.

"Исходя из риторики и обновленного прогноза, Банк России серьезно настроен на возможное повышение ставки и будет обсуждать его и в июне (как и на апрельском заседании)", - пишут в своем комментарии экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. "Мы, однако, полагаем, что несмотря на столь жесткий сигнал, сохранение сдержанной текущей инфляции позволит избежать ужесточения", - делятся мнением эксперты.

Рост инфляционного давления остается в зоне рисков, а не факта, и решения дальнейших месяцев будут зависеть от инфляционных ожиданий населения, темпов восстановления потребления и динамики рубля - по все трем из которых экономисты ожидают снижения давления на цены, а не повышения. В базовом сценарии "Ренессанс Капитал" сохраняет прогноз на возобновление цикла снижения ключевой ставки уже во втором полугодии 2023 года.

Как считает главный экономист компании "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова, следующее решение регулятора будет зависеть от данных, изменение ставки маловероятно. ЦБ продолжает балансировать между пока слабой инфляционной реальностью и высокими инфляционными рисками, указывает она.

"Исходя из оценок и тона ЦБ, мы полагаем, что продление паузы в изменении ставки выглядит целесообразным по крайней мере до тех пор, пока развитие инфляционных рисков не станет более очевидным и, значит, управляемым. На данный момент мы ожидаем, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5% на следующем заседании", - говорится в отчете Лавровой.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, пауза, вероятно, будет базовым сценарием Банка России на заседании по ставке 9 июня.

"К этому времени годовая инфляция, скорее всего, будет еще находиться ниже цели ЦБ в 4%, что, как мы считаем, в большой степени сделает паузу базовым сценарием действий регулятора. Ключевым индикатором сейчас является скорость, с которой рост цен вернет годовую инфляцию обратно к уровню выше цели в 4%, и с учетом этого заседание 21 июля является гораздо более важным для рынка", - говорится в отчете Лавровой.

Сигналы регулятора о близком повышении ключевой ставки становятся все сильнее, отмечает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "У ЦБ остается все меньше времени, пока ставку можно сохранять на текущем уровне. Если ближе к июню инфляция подскочит, регулятор начнет цикл повышения ставок уже на следующем заседании совета директоров 9 июня", - пишет он в обзоре.

Заявление от 28 апреля

Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Годовая инфляция существенно снизилась под влиянием эффекта высокой базы, составив 3,5% в марте (после 11,0% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года и составляют около 4% в пересчете на год. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценкам Банка России, пока преимущественно формируются ниже 4% в пересчете на год.

Увеличение текущих темпов прироста цен сдерживалось рядом факторов. С одной стороны, это продолжающаяся адаптация российской экономики к внешним торговым и финансовым ограничениям. С другой стороны, это высокий уровень запасов по ряду товарных групп и в целом умеренная динамика потребительского спроса. На этом фоне произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне, демонстрируя разнонаправленную динамику. В апреле инфляционные ожидания населения снизились, тогда как ценовые ожидания предприятий выросли. При этом усилилась неоднородность тенденций в динамике ценовых ожиданий предприятий в отраслевом разрезе: с начала 2023 года значимое снижение ценовых ожиданий в сельском хозяйстве сопровождалось их увеличением в розничной и оптовой торговле. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время, по прогнозу Банка России, во второй половине 2023 года он начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке доходности краткосрочных ОФЗ несколько снизились. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Кредитные и депозитные ставки находились вблизи уровней, сложившихся к началу 2023 года.

Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках. В целом улучшение потребительских настроений, оживление потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению с повышенных значений.

Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий.

В то же время на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос продолжает восстанавливаться, но пока остается умеренным. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций.

С учетом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5-2,0% и 0,5-2,5% в 2024 году. Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5-2,5%.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести как к удорожанию импорта, так и к усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Значительная нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат.

Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях продолжающийся рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем.

Дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 28 апреля 2023 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 июня 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 17 марта

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. В феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11,0% (после 11,8% в январе). С начала 2023 года усредненные текущие темпы прироста цен находятся вблизи 4% в пересчете на год и формируются выше средних значений за IV квартал 2022 года. В то же время в феврале текущий прирост цен несколько замедлился по сравнению с январем. Это отчасти произошло за счет волатильных компонентов. Произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен. В части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. При этом в марте инфляционные ожидания населения существенно снизились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке доходности ОФЗ и процентные ставки на кредитно-депозитном рынке существенно не изменились. Кредитная активность, несмотря на некоторое замедление в начале 2023 года, в целом оставалась высокой, прежде всего в корпоративном сегменте. Увеличились средства населения и организаций на текущих счетах и депозитах в банках. Весомый вклад в этот рост продолжало вносить увеличение бюджетных расходов.

В целом, несмотря на повышенные инфляционные ожидания и продолжающееся улучшение потребительских настроений, население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении. Это отражается в высокой склонности к сбережению и повышенной доле ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в общей структуре сбережений.

Экономическая активность. ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1%, что лучше февральской оценки Банка России. Оперативные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на некоторое ухудшение внешних условий.

В то же время на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос постепенно восстанавливается, но в целом остается сдержанным. Замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести как к удорожанию импорта, так и к усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат.

Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях продолжающийся рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем.

Дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.