ЦБ допустил публикацию прогнозов по курсу рубля, если это не создаст неправильных сигналов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Банк России может рассмотреть возможность публикации диапазонного прогноза по курсу рубля, если придет к выводу, что не создаст таким образом неправильных сигналов для рынка, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Есть важные переменные, которые не являются частью раскрываемого прогноза. В частности, нас постоянно спрашивают по поводу того, готовы ли мы публиковать прогноз обменного курса. До сих у нас было мнение, что прогноз обменного курса – это то, что может давать неправильный сигнал с точки зрения целеполагания денежно-кредитной политики", - сказал Заботкин на пресс-конференции в четверг.

"Но если по итогам общественных обсуждений мы придем к выводу, что эти опасения уже изжили себя и представление в составе прогноза диапазонного взгляда по курсу наряду с другими показателями, как ВВП, ключевая ставка, инфляция, оно не создаст неправильных сигналов, то, наверное, мы это будем готовы рассмотреть", - добавил он.

Что касается дополнения среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ другими показателями, регулятор будет ориентироваться на обратную связь, которую получит в рамках общественных обсуждений обзора денежно-кредитной политики, добавил Заботкин.