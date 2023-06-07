Билеты к пирамидам Гизы и скалам Абу-Симбел больше нельзя купить за наличные

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Египте входные билеты в музеи или для посещения популярных достопримечательностей, например, пирамид Гизы, теперь можно приобрети только за безналичную оплату, пишет Egypt Independent.

Газета ссылается на циркуляр Министерства туризма и древностей Египта. Новое правило коснется и туристические компании, и индивидуальных туристов.

Система распространяется на посещение пирамид Гизы, цитадели Салах ад-Дин аль-Айюби, недостроенного обелиска и храма Эдфу, города Ком-Омбо, острова Филе и скалы Абу-Симбел в Асуане, Египетского музея на Тахрире и Нубийского музея.

В Министерстве назвали несколько вариантов покупки билетов за безнал. Для туркомпаний - это покупка через Центр продажи билетов при Минтуризма Египта либо переводом со счета на счет, либо банковской картой. Также возможна оплата билетов картой египетского банка гидом или представителем туркомпании уже на месте или покупка билетов онлайн на сайте Egy Monuments. Самостоятельные туристы могут оплатить билеты банковскими картами в кассах или автоматах, а также онлайн.