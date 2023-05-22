В Китае в 2022 году ухудшились финансовые показатели большинства западных инвестбанков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Локдауны, вызванные COVID-19, и геополитическая напряженность разрушили надежды на то, что операции западных инвестбанков в Китае наконец-то начнут приносить прибыль, пишет Financial Times.

Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group и HSBC сообщили об убытках своих подразделений в Китае в 2022 году, а прибыль Morgan Stanley сократилась. Среди семи крупных западных банков с инвестиционно-банковскими подразделениями в материковом Китае только JPMorgan Chase & Co. и UBS продемонстрировали повышение прибыли, хотя подразделение HSBC потеряло меньше денег, чем в предыдущие годы.

Западные банки потратили годы, инвестируя в небольшие и часто убыточные операции в Китае в надежде, что закрепление во второй по величине экономике мира в конечном итоге принесет им прибыль. Но данные указывают на то, что по мере ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином ситуация усложняется, отмечается в статье.

"Эти ребята основали подразделения на материке, когда Китай уверенно рос, и не было никакой геополитики на заднем плане, - заявил FT один из ветеранов финансовой отрасли Гонконга. - Но дело в том, что многое изменилось".

В 2021 году шесть из семи западных инвестбанков получили прибыль от операций в материковой части КНР после того, как власти страны впервые позволили им стать 100%-ными владельцами своих подразделений. Однако нынешние слабые финансовые показатели говорят о сильном изменении ситуации с того времени.

Банки, объясняя плохие результаты, ссылаются в отчетностях на напряженность в отношениях между США и Китаем, антиковидные ограничения, кризис на китайском рынке недвижимости, сокращение объема торгов акциями на материковых биржах, затраты на реструктуризацию и жесткую конкуренцию.

На семь западных кредитных учреждений в 2022 году пришелся всего 0,1% совокупной выручки 140 работающих в КНР инвестбанков, которая составила 395 млрд юаней ($56 млрд).

Доходы китайских подразделений являются крошечными в контексте общих операций глобальных банков, отмечает FT. Так, подразделение JPMorgan в прошлом году получило прибыль в размере $38 млн по сравнению с общей прибылью банка в $38 млрд. Чистый убыток Goldman в Китае составил $58 млн, в то время как в целом банк получил прибыль на сумму $11,3 млрд.