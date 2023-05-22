Китайским компаниям запретили покупать чипы у американской Micron

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США. Об этом сообщает MarketWatch.

Запрет касается операторов критической информационной инфраструктуры. Ведомство объяснило запрет тем, что чипы Micron представляют "серьезные риски для сетевой безопасности".

Ранее власти США, Европы и Японии приняли ряд мер с целью ограничить доступ Китая к продвинутым микрочипам и другим технологиям, которые могут использоваться в военной промышленности. Реакция Пекина была сдержанной, поскольку китайские компании импортируют чипы на сумму около $300 млрд в год и не могут заменить такой объем за счет внутреннего производства, отмечает MarketWatch.