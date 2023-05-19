Министр коммерции КНР встретится с американскими главой Минторга и торговым представителем

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр коммерции Китая Ван Вэньтао встретится с министром торговли США Джиной Раймондо и американским торговым представителем Кэтрин Тай на следующей неделе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на виртуальный брифинг посольства КНР в Вашингтоне.

Встреча китайского министра с Раймондо должна пройти в Вашингтоне, с Тай - в Детройте на полях встречи глав торговых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированной на 25-26 мая.

Официальный представитель посольства КНР Лю Пэнъюй заявил на брифинге: "Китай открыт для общения на всех уровнях и сотрудничества с Соединенными Штатами во всех областях, но только на основе взаимного уважения".

Он добавил, что "Китай приветствует визиты высокопоставленных должностных лиц США в Китай", по его словам, важно, чтобы работа велась "над решением проблем в отношениях и созданием благоприятных условий для будущего взаимодействия между двумя президентами".

Дипломат подчеркнул: "Американская сторона не может требовать общения и диалога с Китаем, одновременно подрывая интересы КНР. Неотложная задача сейчас состоит в том, чтобы стабилизировать двусторонние отношения, избежать их спада по спирали и предотвратить неожиданные инциденты между двумя сторонами".

Ранее на этой неделе CNN сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность организации серии визитов в Пекин высокопоставленных чиновников Белого дома в ближайшие месяцы в рамках усилий по возобновлению взаимодействия с Китаем.

Резкое охлаждение отношений между двумя странами последовало вслед за визитом тогдашнего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года.

После того, как Соединенные Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года, визит в Пекин отменил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Китай, в свою очередь, отклонил несколько попыток американского министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.