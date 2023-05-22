Китай в марте в очередной раз прекратил покупки СПГ в США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Китай в марте 2023 года почти полностью прекратил импорт сжиженного природного газа из США.

Согласно данным таможни КНР, за отчетный месяц в страну пришло лишь 3 тыс. тонн СПГ – это в 20 раз меньше стандартной крупнотоннажной партии. Ранее – в январе и феврале 2023 года Китай получил суммарно примерно 7 партий СПГ из США.

Американский СПГ периодически пропадает с китайского рынка. Так в 2022 году поставок совсем не было в январе, марте и мае; а в феврале, июне и июле приходило по одному танкеру.

В 2019 году на фоне торгового спора с Вашингтоном Китай полностью прекращал импорт американского СПГ почти на год: в начале 2019 года пришло два танкера (в январе и марте), а затем была пауза до марта 2020 года (пока государства не достигли торгового соглашения).

Суммарно Китай в марте 2023 года импортировал 4,77 млн тонн СПГ (6,2 млрд кубических метров после регазификации) – это на 10% больше, чем годом ранее (4,35 млн тонн), но заметно ниже марта 2021 года (6,73 млн т) и даже марта 2020 года (5,05 млн тонн).

Австралия сократила экспорт по отношению к марту 2022 года на 6% – до 1,951 млрд куб. м, Катар увеличил поставки в полтора раза – до 1,593 млрд куб. м.

Поставки из России выросли на 14% – до 689 млн куб. м – это примерно 8 партий СПГ. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка. В январе 2023 года Китай показал 1-процентный рост совокупного импорта газа (и это несмотря на более ранее наступление новогодних праздников). В феврале, а также в марте совокупный импорт газа вырос на 11%.

В марте 2023 года Китай также почти прекратил реэкспорт СПГ, тогда как в феврале объем продаваемого газа достигал рекордных 4,2% от импорта (партии ушли в Бангладеш, Корею, Таиланд), в январе было 3% (газ перепродан в Корею и Японию).