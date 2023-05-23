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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

УК сети клиник "Мать и дитя" намерена провести делистинг с LSE

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - MD Medical Group (MDMG), развивающая сеть клиник "Мать и дитя", объявила о намерении провести делистинг с Лондонской фондовой биржи.

Это решение компания объяснила "длительной приостановкой торгов GDR компании на Лондонской фондовой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже".

Предполагается, что прекращение листинга на LSE вступит в силу с 22 июня, последний торговый день - 21 июня.

Для прекращения зарубежного листинга MDMG направила соответствующие заявления и запросы в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на LSE.

После прекращения листинга на LSE торги GDR компании продолжатся на "Московской бирже".

MDMG торгуется на LSE с 12 октября 2012 года.

MDMG на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, бенефициаром которой является основатель и CEO "Мать и дитя" Марк Курцер. Free float MDMG составляет около 32,1%.

MDMG объединяет 53 медицинских учреждений, включая 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники в 26 регионах России.

LSE MDMG Мать и дитя Лондон
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