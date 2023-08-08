Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

УК сети клиник "Мать и дитя" сменила депозитарий для программы ГДР с JPMorgan на RCS

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) сообщила, что завершила процедуру смены банка-депозитария по программе ГДР. Новым депозитарием MDMG стал RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с которым вступило в силу 8 августа.

Ранее банком-депозитарием компании был JPMorgan Chase Bank N.A.

От владельцев ГДР компании не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой банка-депозитария.

MDMG зарегистрирована в 2010 году. В июне 2023 года компания прекратила листинг GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 года. На "Мосбирже" торги GDR компании продолжатся.

MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России.

В 2022 году выручка MDMG составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей.

MDMG LSE JPMorgan Chase Марк Курцер Мать и дитя RCS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Brent торгуется у $85,4 за баррель

Рубль умеренно подорожал в рамках коррекции после обвала в предыдущие сессии

Рынок акций РФ вечером нивелировал утренний рост из-за укрепления рубля

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });