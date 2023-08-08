УК сети клиник "Мать и дитя" сменила депозитарий для программы ГДР с JPMorgan на RCS

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) сообщила, что завершила процедуру смены банка-депозитария по программе ГДР. Новым депозитарием MDMG стал RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с которым вступило в силу 8 августа.

Ранее банком-депозитарием компании был JPMorgan Chase Bank N.A.

От владельцев ГДР компании не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой банка-депозитария.

MDMG зарегистрирована в 2010 году. В июне 2023 года компания прекратила листинг GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 года. На "Мосбирже" торги GDR компании продолжатся.

MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России.

В 2022 году выручка MDMG составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей.