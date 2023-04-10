УК сети клиник "Мать и дитя" сменит депозитарий для программы GDR

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") сообщила, что запускает процедуру смены банка-депозитария по программе GDR, говорится в сообщении компании.

Сейчас банком-депозитарием, управляющим программой GDR компании, является JPMorgan Chase Bank N.A. Новым депозитарием назначен RCS Issuer Services S.AR.L.

Отмечается, что процедура займет около 120 дней, от владельцев GDR не требуется каких-либо дополнительных действий. На протяжении переходного периода, а также после смены депозитария GDR компании продолжат торговаться на "Московской бирже".

MDMG зарегистрирована в 2010 году. С 2012 года акции MDMG торгуются на Лондонской фондовой бирже (в настоящее время листинг приостановлен), с ноября 2020 года GDR компании также торгуются на "Мосбирже". MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

Компания объединяет 53 медицинских учреждения, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники в 26 регионах России. В 2022 году выручка MDMG составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей.