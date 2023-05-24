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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Потребительская инфляция в Великобритании в апреле замедлилась до 8,7%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте.

При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,2%, показывал опрос Trading Economics.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле замедлился до 19,1% с 19,2% в марте. Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 12,3%, транспортных - на 1,5%. Цены в ресторанах и отелях повысились на 10,2%.

Потребительские цены выросли на 1,2% по сравнению с мартом, когда их подъем составил 0,8%. Эксперты в среднем ожидали сохранения темпов роста на уровне предыдущего месяца.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в апреле повысились на 6,8% за год и на 1,3% за месяц. В марте первый показатель вырос на 6,2%, а второй увеличился на 0,7%.

Розничные цены (индекс RPI) в апреле подскочили на 11,4% в годовом выражении (в марте рост составил 13,5%). Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В помесячном сравнении индекс RPI увеличился на 1,5% в апреле после подъема на 0,7% в марте.

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