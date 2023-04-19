Инфляция в Великобритании в марте замедлилась меньше, чем ожидалось

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление темпов роста потребительских цен в марте до 9,8%.

Инфляция в Великобритании остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в марте ускорился до 19,1% с 18% в феврале. Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 26,1%, транспортных – на 0,8%. Цены в ресторанах и отелях повысились на 11,3%.

Потребительские цены выросли на 0,8% по сравнению с февралем, когда их подъем составил 1,1%. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в марте повысились на 6,2% за год и на 0,9% за месяц. В феврале первый показатель также вырос на 6,2%, а второй увеличился на 1,2%.

Розничные цены (индекс RPI) в марте подскочили на 13,5% в годовом выражении (в феврале рост составил 13,8%). Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В помесячном сравнении индекс RPI увеличился на 0,7% в марте после подъема на 1,2% в феврале.