Комитет Думы одобрил введение ответственности таксистов за жизнь пассажира в 2 млн рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который распространяет действие закона об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков на перевозки легковым такси в пределах 2 млн рублей по рискам ущерба жизни и здоровью пассажиров.

Законопроект считается спутником основного закона о легковом такси. Депутаты обсуждают его не первый год.

Он предусматривает, что перевозки такси будут относиться к разряду пассажирских, следовательно, на них будут распространяться положения действующего закона "Об обязательном страховании ответственности перевозчиков" (ОСГОП, до сих пор пассажирские перевозки легковым такси были исключением из этого закона).

Закон об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков действует в России с 2013 года, он предусматривает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пассажиров в размере 2 млн рублей.

До сих пор выплаты пассажирам такси производились по закону об ОСАГО, где нет разделения на пассажиров и участников движения. По полису ОСАГО аналогичный лимит ответственности страховщика за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП установлен на уровне 500 тысяч рублей. Такое положение дел создает неравенство в обеспечении страховой защиты для пассажиров на различных видах пассажирского транспорта.

Как сказал "Интерфаксу" один из участников заседании комитета по финрынку, этот законопроект начали готовить несколько лет назад. "Однако было принято решение отложить рассмотрение закона-спутника до принятия основного закона о легковом такси. Тот в свою очередь был принят в декабре прошлого года и вступает в силу в сентябре этого года. Представители госорганов во всех обсуждениях поддержали концептуально идею расширения страховой защиты для пассажиров легкового такси", - добавил собеседник агентства и уточнил, что "на данный законопроект было получено положительное заключение ГПУ президента".

В ходе обсуждения на заседании комитета по финрынку в среду завязалась дискуссия: "представитель Минтранса предложил перенести срок вступления закона-спутника на январь 2025 года, чтобы участники рынка смогли лучше подготовиться к его введению. Однако члены комитета не поддерживали позицию ведомства, положения закона-спутника вступят в силу одновременно со статьями основного закона о легковом такси - в сентябре этого года в случае принятия законопроекта".

Как подтвердил журналистам на встрече в среду президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и президент Национального союза страховщиков ответственности (НССO) Евгений Уфимцев, "с принятием упомянутого законопроекта-спутника перевозчики такси попадают под действие закона об ОСГОП, лимиты ответственности перед пассажирами определяются уже по нему".

"Сам закон о такси наводит порядок с таксистами, с их реестрами, определяет отношения перевозчиков с агрегаторами, устанавливает ответственность последних. В настоящее время страховщикам, заключающим договоры ОСАГО с перевозчиками такси, крайне сложно определиться с тарифами для этой категории водителей, понять, все ли перевозчики такси застрахованы. Есть сложности с поиском водителя такси для урегулирования убытка. И из-за этих сложностей возникают проблемы не у самого таксиста, а у потребителя, в том числе, если потом окажется недействительным полис перевозчика, или если был введен в заблуждение клиентом страховщик. То есть закон упорядочивает целый ряд важных позиций, связанных с перевозками легковым такси", - заключил Уфимцев.

Он считает важным, что в случае принятия закона-спутника к основному закону о такси лимиты выплат пассажирам увеличиваются в 4 раза, "пассажиры получат большую страховую защиту, она будет гарантирована".

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси" депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарном заседании во втором чтении 30 мая этого года.