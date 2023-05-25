Brent подешевела до $75,77 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают падать вечером в четверг. Трейдеры оценивают перспективы дальнейшего сокращения добычи по результатам очередного заседания ОПЕК+.

К 18:30 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,59 (3,31%), до $75,77 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моме6нту дешевели на бирже NYMEX на $2,7 (3,63%), до $71,64 за баррель.

Аналитики Zaner отмечают угрозу перебоев в поставках из Норвегии, где накануне прервались переговоры между профсоюзами, представляющими интересы около 8 тысяч работников в области бурения нефтяных скважин, и Норвежской ассоциацией судовладельцев (Norwegian Shipowners Association, NSA).

Переговоры об оплате труда возобновятся позднее при участии посредника, которого назначит государство, однако при неудачном исходе может произойти забастовка, пишет журнал Offshore Engineer.

"Забастовка вряд ли повлияет на добычу нефти и газа в краткосрочной перспективе, но в более долгосрочной может оказать относительно заметное воздействие ввиду возможных задержек реализации проектов расширения [добычи] и запуска новых месторождений", - указывает издание.