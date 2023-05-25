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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом цен blue chips на дивидендных ожиданиях, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3% во главе с бумагами Polymetal и "Роснефти", продолжилось снижение акций "Магнита" из-за понижения листинга.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2661,8 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1046,57 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар стоит 80,09 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+2,8%), "Роснефти" (+2%), Сбербанка (+1,8% и +1,6% "префы"), "Аэрофлота" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы ГОСА, сообщила компания вечером в среду. Ранее акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию.

Подешевели акции "Магнита" (-1,9%), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги "Газпрома" (-1%), "Яндекса" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), акции АФК "Система" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "ММК" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи может закрепиться выше 2660 пунктов. "Предпочтение вновь отдаём акциям Сбербанка, в лидерах роста также могут оказаться бумаги "Роснефти", если рекомендуемые дивиденды окажутся выше ожиданий рынка", - полагают аналитики.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что, судя по вечерним покупкам накануне, индекс МосБиржи в четверг обновит годовой максимум.

Как и ожидалось, агрессивный спрос вернулся в акции Сбербанка, которые закрыли дивидендный "гэп" и закрепились выше сопротивления 240 руб. Теперь можно ожидать движения к 260 руб., где вероятна активная фиксация спекулятивной прибыли. Поддержку акциям Сбера будет отказывать выход части инвесторов из неперспективных бумаг "Газпрома", а также реинвестирование значительной части дивидендов. Что касается "Газпрома", то бумага сильно перепродана, ей необходим технический отскок; поддержка лежит в районе 159 руб., полагает эксперт.

Акции "Магнита" с четверга торгуются в третьем уровне листинга. Теперь из бумаг начнут активно выходить крупные фонды, инвестиционная декларация которых не позволяет вкладываться в бумаги, считающиеся неликвидными. Так что падение акций "Магнита" не завершено. Стоит ожидать снижения инвестиционных рейтингов компании, а это создаст ей некоторые проблемы для привлечения финансирования, в том числе по размещению новых выпусков облигаций для погашения старых в следующем году, считает аналитик.

В США в среду индексы акций снизились на 0,6-0,8%, Dow Jones (-0,8%) просел четвертую сессию подряд. Нервозность на рынке возросла в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.

В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.

Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями.

Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.

Между тем ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1,4% с ожидавшихся в феврале 1,6%. Средняя инфляция ожидается на уровне 3,5%, как и прежде, в то время как оценка базовой инфляции была пересмотрена до 3,3% с 3%.

ВВП Германии в I квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг сползают вниз после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $78,07 за баррель (-0,4% и +2% в среду), июльская цена WTI - $73,95 за баррель (-0,5% и +2% накануне).

Вице-премьер РФ Александр Новак не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, сообщил он в интервью газете "Известия".

Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка госзаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 561 тыс. баррелей (ожидалось увеличение на 500 тыс.).

Brent WTI МосБиржа РТС США
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