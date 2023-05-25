Банк России обсуждает с Минфином возможность более короткого срока по ИИС-3

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России и Минфин рассматривают возможность установить по индивидуальному инвестиционному счету третьего типа (ИИС-3) более короткий, чем предлагается сейчас, минимальный срок для получения налоговых льгот, решение будет принято исходя из возможностей бюджета.

Об этом журналистам в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XIV сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Банк России вместе с Минфином находится в дискуссии по этому вопросу (по сокращению срока ИИС-3 - ИФ). Но вы же поймите, что в первую очередь это требование бюджета и возможности из бюджета выплат тех или иных налоговых льгот. Поэтому здесь первое слово, конечно, за Минфином. Исходя из возможностей бюджета, будут решаться эти вопросы", - сказала она.

Минфин в середине марта опубликовал законопроект о модернизации системы индивидуальных инвестиционных счетов, предусматривающий введение ИИС-3. В соответствии с ним, с января 2024 года физлица смогут открыть одновременно до трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме. ИИС, открытые до 31 декабря 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях. Директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков отмечал, что планируется предусмотреть плавный переход по сроку действия счетов, начиная с необходимого для получения налоговых льгот срока пять лет в 2024 году, с ежегодным увеличением на год, до 10-летнего срока.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал начать срок инвестирования по ИИС-3 не с пяти, а с трех лет. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также считает предлагаемый Минфином срок избыточным.

Ассоциация готовит свои предложения для повышения привлекательности нового продукта, которые хотела бы обсудить с Минфином и ЦБ.

Шишлянникова отмечала, что в проработке находится вопрос распространения ИИС на паевые инвестиционные фонды.

"Продолжаем работать над проблемой, которую, как нам казалось, мы практически решили. Мы много лет пытаемся институт ИИС распространить на паевые фонды. Думали, что со всеми достигли согласия, и управляющие компании смогут такие счета открывать. Но вдруг появилось какая-то проблема, связанная с налоговым блоком министерства финансов. Мы сейчас пытаемся определить, как правильно администрировать эти счета", - сказала она.

"Надеемся, что мы договоримся, и индивидуальные инвестиционные счета смогут прийти полноценно на рынок паевых инвестиционных фондов", - заключила Шишлянникова.