Набиуллина призвала ускорить введение льгот по ИИС-3

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Льготы по индивидуальному инвестиционному счету третьего типа (ИИС-3) должны быть достаточно значительными для повышения привлекательности нового инструмента для инвесторов, но их обсуждение не стоит затягивать, экономике долгосрочные инвестиции нужны уже сейчас, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы созрели для того, чтобы инвестиции были более осознанными, а не просто рост числа людей, которые живут с открытыми мертвыми инвестиционными счетами и начинают активизироваться только при окончании трехлетнего периода, чтобы получить налоговый вычет (по ИИС-1 и ИИС-2 - ИФ). Почему нужно сделать именно сейчас, потому что наш фондовый рынок все-таки не в безвоздушном пространстве находится, это часть экономики, а экономика переживает структурную перестройку, критически нужны долгосрочные сбережения, долгосрочные инвестиции. И поэтому нам, на мой взгляд, именно сейчас надо делать, здесь не нужно тратить очень большое время на то, чтобы бесконечно обсуждать плюсы и минусы", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

Она отметила, что принятие решений по вопросам введения ИИС-3 нужно ускорить. Инструмент направлен на то, чтобы стимулировать долгосрочные сбережения, у него есть ряд преимуществ перед ИИС-1 и ИИС-2, в частности, нет ограничений по минимальному размеру взносов, есть возможность изъять средства досрочно при определенных обстоятельствах.

"Мы как раз с правительством обсуждаем этот набор изъятий. На наш взгляд, набор изъятий должен быть шире, чем просто жилье или дорогостоящее лечение, потому что это сделает более привлекательным этот инструмент", - полагает глава ЦБ.

Также ЦБ и правительство обсуждают, как плавно осуществить трансформацию ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3, нужно ли зачитывать, например, срок ведения первых двух в ИИС-3.

"На наш взгляд, нужно зачитывать", - сказала Набиуллина.

Обсуждается, как должно быть выстроено налогообложение, "учитывая необходимость выравнивания налогообложения и с договором негосударственного пенсионного обеспечения, страхования жизни и так далее, налогообложение процентных доходов тоже". "На наш взгляд, здесь есть проблемы арбитража, нужно их убирать", - отметила глава ЦБ.

По ее словам, многие участники рынка опасаются, что заберут льготы у ИИС-1 и ИИС-2 и передадут их в ИИС-3, при этом ИИС-1 и ИИС-2 будут непривлекательными, но и ИИС-3 тоже не станет привлекательным. "Конечно, этого нельзя допустить, то есть нельзя сделать так, чтобы у ИИС-1 и ИИС-2 забрали льготы, а у ИИС-3 были недостаточные льготы с теми изъятиями, плавностью перехода, зачетов, налогообложения. Если этот набор льгот будет недостаточным, то мы можем получить вместо долгосрочных инвестиций сокращение инвестиций розничного инвестора. Конечно, этого нельзя допустить", - сказала Набиуллина. При этом она отметила, что ресурс для льгот ограничен. "Я скептически отношусь к тому, что найдется ресурс на льготы и по ИИС-1, и по ИИС-2, и по ИИС-3. Но на мой взгляд, нужно как раз усилия направить на то, чтобы сделать льготы по ИИС-3 достаточно привлекательными, чтобы этот инструмент заработал. Позиция ЦБ в этом и заключается, и я хотела бы, чтобы участники рынка ее тоже поддержали, понимая неизбежность трансформации поддержки государства все больше и больше в пользу долгосрочных сбережений, долгосрочных инвестиций", - заключила председатель Банка России.

Минфин в середине марта опубликовал законопроект о модернизации системы индивидуальных инвестиционных счетов, предусматривающий введение ИИС-3. В соответствии с ним, с января 2024 года физлица смогут открыть одновременно до трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме. ИИС, открытые до 31 декабря 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

При возникновении особой жизненной ситуации граждане смогут полностью или частично потребовать возврат учтенных на ИИС-3 денежных средств без прекращения договора. Директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков отмечал, что планируется предусмотреть плавный переход по сроку действия счетов, начиная с необходимого для получения налоговых льгот срока пять лет в 2024 году, с ежегодным увеличением на год, до 10-летнего срока.

Он напомнил, что как предполагается при модернизации системы ИИС, будет работать комбинация двух налоговых льгот. Льгота на входе - это сам налоговый вычет до 400 тысяч рублей от налогов, которые были уплачены как для ИИС 1-го типа - либо до 52 тысяч рублей, если ставка 13% налогообложение, или до 60 тысяч, если ставка 15%. А после истечения установленного необходимого периода инвестирования от 5 до 10 лет будет действовать льгота по освобождению налога на заработанный доход - как это сейчас работает для ИИС-2.