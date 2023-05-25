В ЦБ не исключили повышения прогноза по прибыли банков РФ в 2023 году

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России не исключает пересмотра прогноза по прибыли банковского сектора в 2023 году в сторону повышения, пока сохраняет ожидания на уровне 2 трлн рублей, сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на банковской конференции Ассоциации банков России.

"Мы в ближайшее время выйдем с каким-то обновленным прогнозом (по прибыли банков в 2023 году - ИФ). Пока в районе 2 трлн рублей - такой ориентир", - сказал Данилов.

"Может быть, надо будет пересмотреть в сторону повышения. Сейчас поточнее будем расчеты проводить. Там проблема в том, что простая экстраполяция не очень хорошо работает, потому что есть ряд волатильных факторов, компонент, есть разовые факторы. То есть просто так взять и умножить результат за четыре месяца до конца года, будет неправильно", - добавил он.

Согласно данным ЦБ, российские банки за четыре месяца 2023 года заработали 1,1 трлн рублей.

Ранее регулятор прогнозировал, что банковский сектор РФ в 2023 году может получить 1,9 трлн рублей прибыли.