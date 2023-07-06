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Глава Альфа-банка ждет рекордный год по прибыли для сектора, если не будет новых шоков

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский прогнозирует рекордный год по прибыли для банковского сектора, если не будет новых шоков. Он сказал об этом "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

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"Я вижу, что по всей банковской системе, у крупневших банков и Альфа-банка в частности, идет очень хороший год, перевыполнение показателей по доходам. Если не будет каких-то глобальных катаклизмов, то это будет рекордный год для всей банковской системы", - заявил он.

Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей против 136,6 млрд рублей прибыли годом ранее. В первом квартале этого года банк заработал 26,9 млрд рублей по РСБУ.

Говоря о возможности рекордного результата у Альфа-банка, он заявил: "Пока за 5 месяцев мы еще ни разу столько не зарабатывали. Я думаю, это касается и Сбербанка, и ВТБ".

ЦБ прогнозирует, что российские банки в 2023 году могут заработать свыше 2 трлн рублей прибыли.

Верхошинский также подтвердил участие Альфа-банка в торгах на покупку банка "Точка".

"Мы участвуем в конкурсе, торги будут в понедельник. Мы для себя определили ту цену, которую считаем справедливой за этот актив. Поторгуемся, и дальше победит тот, кто даст большую цену", - сказал он.

Альфа-банк ВТБ Сбербанк Владимир Верхошинский Точка Банк России
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