Банки в апреле снизили чистую прибыль на треть в сравнении с мартом до 224 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в апреле составила 224 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с результатом марта, когда кредитные организации получили 330 млрд рублей. Об этом говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора.

За четыре месяца банковский сектор заработал уже 1,1 трлн рублей.

Как отмечает ЦБ, прибыль поддержали доходы от валютной переоценки (85 млрд рублей в апреле, 53 млрд рублей в марте) на фоне ослабления рубля. При этом несколько сократились основные доходы (чистый процентный доход - на 5%, чистый комиссионный доход - на 6%) из-за меньшего количества дней в апреле, снизились доходы от операций с ценными бумагами и от участия в дочерних обществах (на 60%), выросли отчисления в резервы по кредитам (+19% к марту).

Количество прибыльных банков в апреле снизилось до 230 (71% от общего числа) по сравнению с 235 в марте (72%), при этом их доля в активах сектора осталась на уровне 98%. По итогам января-апреля количество прибыльных банков составило 265 (81% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.

ЦБ прогнозирует, что банковский сектор РФ в 2023 году может получить 1,9 трлн рублей прибыли.