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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В ЦБ заявили, что прибыль банков РФ в 2023 г. может составить 1,9 трлн рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банковский сектор РФ в 2023 году может получить 1,9 трлн рублей прибыли, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

"Первые месяцы текущего года дают нам основания полагать, что уже к концу этого года банковский сектор может выйти на показатели 2021 года. Напомню, тогда банковский сектор заработал 1,9 трлн рублей. Опять-таки если, конечно, не случится каких-то неожиданностей", - сказала Полякова на конференции РБК "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

Ранее ЦБ оценивал прибыль банковского сектора РФ в 2021 году в 2,4 трлн рублей. В 2022 году банки получили 200 млрд рублей прибыли, "цифра не такая большая по сравнению особенно с предыдущим годом", добавила зампред Банка России.

В марте в базовом прогнозе ЦБ ожидал чистую прибыль банков РФ в 2023 году в диапазоне 1,2-1,5 трлн рублей.

Ольга Полякова ЦБ РФ
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