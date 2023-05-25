Золото дешевеет на 1% и торгуется на минимуме с конца марта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются четвертую сессию подряд, драгметалл торгуется вблизи минимальной отметки с 21 марта, пишет MarketWatch.

К 18:35 по Москве июньские фьючерсы на золото дешевели на нью-йоркской бирже Comex на 0,96%, до $1945,4 за тройскую унцию.

Агентство Fitch 24 мая поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" на пересмотр с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.

Этот фактор поддержал доллар за счет притока средств инвесторов в активы "тихой гавани". Золото также имеет статус "актива-убежища", однако часто дешевеет при росте американской валюты, поскольку в этом случае становится менее привлекательным для держателей других валют.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в четверг 0,34%.

"Если доллар и доходность гособлигаций продолжат расти, восходящий тренд в золоте, скорее всего, прервется", - написали аналитики Sevens Report.